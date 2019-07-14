СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушки

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) прокомментировал ситуацию с девушкой, которую родственники в Москве силой отправили к жениху в Чечню. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство обязалось взять под контроль ситуацию, если она получит подтверждение.

По мнению представителей СПЧ, покрываемое властными структурами насилие в отношении человека является «безобразием». С ним призвали бороться.

В ведомстве отметили, что насилие посторонних или родителей в сторону совершеннолетнего также является нарушением закона.

Ранее сообщалось, что 20-летнюю девушку отправили в Чечню к жениху насильно.