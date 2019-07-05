Путин назвал роль России в Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин прокомментировал просьбы ЕС в отношении соблюдения Минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, нельзя требовать от Москвы соблюдения Минских соглашений «в той части, которая от нас вообще никак не зависит».

Он отметил, что соглашения требуют возобновления экономических отношений между Донбассом и Украиной.

Путин считает, что вопросы нужно задавать не ему, а Киеву.

«Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них», — сказал лидер РФ.

Он заявил, что нужно «спокойненько разобраться», а не перекладывать обязанности на одну из сторон.

Ранее Путин назвал единственное условие диалога с Украиной.