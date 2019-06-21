В Кремле пообещали не забыть ни одного обещания из «прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовят перечень поручений по итогам «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

По его словам, в администрации президента начинается работа со стенограммой «прямой линии», чтобы «не забыть ни одного обещания».

Песков отметил, что большинству россиян понравилась большей части граждан.

«Линию ждали, линию слушали и смотрели. В большей части линия понравилась, понравилась однозначно», — сказал Песков.

«Прямая линия» прошла 20 июня в 17-ый раз.