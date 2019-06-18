Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса

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Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс. Об этом сообщает УНИАН.

Политик отметил, что возвращать Донбасс власти Украины будут «словом», а не «пушками или автоматами».

«Информационное оружие в рамках «гибридной войны» является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки», — отметил Разумков.

Председатель «Слуги народа» также выразил сожаление о том, что война в Донбассе «не закончится завтра». По мнению Разумкова, правительство страны сможет поставить «желто-синий стяг» по всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Разумков отказался говорить на официальном языке страны в прямом эфире политической передачи «Право на власть».