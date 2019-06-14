Лидер партии Зеленского отказался говорить по-украински

Лидер партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков отказался говорить на официальном языке страны в прямом эфире политической передачи «Право на власть». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что начнет говорить на украинском, когда станет депутатом.

«Как только я стану народным депутатом, если у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский», — ответил Разумков на просьбу ведущей перейти на украинский.

Ранее лидер партии «Слуга народа» заявил, что украинский язык должен остаться единственным государственным языком в стране.