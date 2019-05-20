В ЛДПР рассказали о вкладе партии в решение стратегических и концептуальных задач России

Еще в 2016 году ЛДПР предложила Госдуме принять постановление в защиту христиан на Ближнем Востоке, но документ не прошел под надуманным предлогом, что все верующие одинаково страдают от террора, напомнил лидер партии Владимир Жириновский.

Позже подобные документы в защиту христиан на Ближнем Востоке принял Европарламент, парламент Франции и ряда других стран Европы, а также Конгресс США. «Мы опять опоздали», — констатировал Жириновский.

В партии напомнили, как еще в 1985 году выступил на открытом партсобрании в издательстве «МИР» и раскритиковал назначение главой МИД Эдуарда Шеварнадзе, который впоследствии передал США часть прибрежных вод СССР в Беринговом море, а также призвал отказаться от принципа партийности при назначении на ответственные посты. 19 августа 1991 г. только ЛДПР поддержала программу ГКЧП, 8 декабря 1991 г. только ЛДПР вышла на митинг против беловежских соглашений.

В 1992 году Жириновский провел митинг в Симферополе, пообещав, что Крым вернется в Россию. В 1996 году фракция ЛДПР в Госдуме поддержала проект постановления о денонсации беловежских соглашений.

В 1998 году ЛДПР предупреждала о последствиях принятия закона о дружбе с Украиной. Документ предполагал согласие России с новыми границами между государствами, до этого времени де факто Украина не имела признанной границы. «И все эти годы власти Украины и не думали о дружбе с Россией, а лишь готовили Украину к антирусской революции», — отметили в партии.

Не поддержала ЛДПР и ратификацию Харьковских соглашений в 2010 г.

Начиная с марта 2014 г. Жириновский говорил о провале политики Порошенко, который сделал ставку на украинских националистов. В итоге в 2019 г. он с разгромным счетом проиграл выборы юмористу Зеленскому. Граждане были готовы голосовать за кого угодно только бы против Порошенко.

ЛДПР неоднократно прогнозировала новые военные конфликты вокруг России в интересах США. Все сбылось: Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан, Северная Корея.

В 2010 г. ЛДПР не поддержала договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3 был подписан в Праге президентами Медведевым и Обамой), потому что он снижал военную мощь России в интересах США. В итоге в 2019 г. новый президент США Трамп сам объявил о намерении разорвать этот договор, чтобы распространить новое соглашение и на другие ядерные державы.