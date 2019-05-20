Президентское удостоверение Зеленского уронили на инаугурации

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Сотрудник почетного караула уронил президентское удостоверение лидера Украины Владимира Зеленского.

Уточняется, что документ положила на красную подушку и отдала караулу глава ЦИК страны Татьяна Слипачук. Офицер стал маршировать и уронил его. Однако через несколько секунд кто-то поднял документ и вернул его на место.

В настоящее время пока неизвестно, как Зеленский отреагировал на то, что его удостоверение уронили на пол.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал не допускать слез украинцев.

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