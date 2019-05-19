Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»

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Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения. Об этом сообщает «Страна.UA».

По его словам, его юридическая команда собирается это сделать в первый же день после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

«Мы систематизировали основные преступления ОПГ Порошенко и будем подавать заявления буквально с послезавтрашнего дня», — отметил Портнов.

Он добавил, что хотел бы параллельно заняться арестом активов Порошенко и его команды.

При этом Портнов подчеркнул, что он не собирается монополизировать эту работу и знает, что многие граждане хотели бы того же самого.

Ранее сообщалось, что Портнов вернулся на Украину, в которой он не был пять лет.