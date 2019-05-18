Суд решил судьбу сторонника Кочаряна после инцидента на суде

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Ереванский суд не стал наказывать сторонника экс-президента Армении Роберта Кочаряна Армена Тавадяна, обвиняемого в хулиганстве во время судебного заседания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката.

Один из противников Кочаряна Вардгес Гаспари рассказал, что на него напали в здании суда сторонники Кочаряна и ударили бутылкой по лицу. Тогда 13 мая Тавадяна забрали в отдел полиции, но позже отпустили.

Суд решил не наказывать сторонника экс-президента Армении, так как для этого нет достаточных оснований.

«Он останется на свободе», — отметила адвокат.

Ранее сообщалось, что экс-президента Армении выпустили на свободу.

В июле 2018 года Ереванский суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году.

Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.