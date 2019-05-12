Токаев решил укреплять сотрудничество с РФ и США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/549/12253549/RIAN_3207102.HR-pic905-895x505-3855.jpg">

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Казахстан завоевал особый авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивое, открытое государство.

Он также добавил, что планирует укреплять сотрудничество с Евросоюзом и странами Азии и Ближнего Востока.

Токаев подчеркнул, что хочет продолжить «многовекторный» внешнеполитический курс страны.

Ранее сообщалось, что Токаев отреагировал на выдвижение кандидатом в президенты.