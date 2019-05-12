Токаев решил укреплять сотрудничество с РФ и США
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Казахстан завоевал особый авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивое, открытое государство.
Он также добавил, что планирует укреплять сотрудничество с Евросоюзом и странами Азии и Ближнего Востока.
Токаев подчеркнул, что хочет продолжить «многовекторный» внешнеполитический курс страны.
Ранее сообщалось, что Токаев отреагировал на выдвижение кандидатом в президенты.