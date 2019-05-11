Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко, заявили в его штабе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/965/12311965/upload-RTX6SEZ6-pic905-895x505-83397.jpg">

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пересмотрит «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом заявил его советник Александр Данилюк в интервью изданию «Лига.net».

Данилюк отметил, что команда Зеленского отслеживает все назначения в стране.

«Одиозные решения (Порошенко. — «Газета.Ru») пересмотрим», — отметил Данилюк.

По его словам, люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, автоматически получают меньше доверия общества.

«...как они будут работать? Это называется — «доживать по-новому», — заключил Данилюк.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского предложил украинцам сообщать ему о проблемах в фейсбуке.