Возможность заключения мирного договора с Россией оценили в Японии

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Пресс-секретарь МИД Японии Мицуко Сино заявила, что между Москвой и Токио не закрыто «окно возможностей» для заключения мирного договора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, если бы этого «окна возможностей» не существовало, то главы МИД Японии и России Таро Коно и Сергей Лавров не вели бы четырехчасовые переговоры.

«Это означает, что они все еще прилагают максимум усилий», — отметила Сино.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с Коно 10 мая, в пятницу. Вместе они обсудили нерешенный вопрос мирного договора между двумя странами.

Коно выразил надежду на выстраивание японо-российских отношений нового уровня. При этом Лавров указал на значительные расхождения в подходах двух государств к этому вопросу.