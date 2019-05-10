Возможность заключения мирного договора с Россией оценили в Японии
Пресс-секретарь МИД Японии Мицуко Сино заявила, что между Москвой и Токио не закрыто «окно возможностей» для заключения мирного договора. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, если бы этого «окна возможностей» не существовало, то главы МИД Японии и России Таро Коно и Сергей Лавров не вели бы четырехчасовые переговоры.
«Это означает, что они все еще прилагают максимум усилий», — отметила Сино.
Ранее сообщалось, что Лавров встретился с Коно 10 мая, в пятницу. Вместе они обсудили нерешенный вопрос мирного договора между двумя странами.
Коно выразил надежду на выстраивание японо-российских отношений нового уровня. При этом Лавров указал на значительные расхождения в подходах двух государств к этому вопросу.