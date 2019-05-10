Лавров указал на сложности в мирном договоре с Японией

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о значительных расхождениях с Японией, которые сохраняются в контексте возможного заключения мирного договора. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, в ходе предыдущих двусторонних переговоров были подробно изложены позиции каждой из сторон. Глава российского МИД отметил, что Москва и Токио имеют «значительные» расхождения в этом вопросе.

«Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях, а расхождения пока весьма значительны, и где есть резервы, возможности для сближения наших подходов», — сказал Лавров.

Ранее в Японии захотели выйти на новый уровень отношений с Россией.