Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение суда Киева продлить арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, передает РИА «Новости».
Захарова назвала решение суда «демократией в действии».
«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — написала Захарова.
Подольский суд Киева продлил арест журналиста до 22 июля.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обвинения против Вышинского «абсурдными».