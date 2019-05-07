Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Участники акции в поддержку задержанного руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение суда Киева продлить арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, передает РИА «Новости».

Захарова назвала решение суда «демократией в действии».

«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — написала Захарова.

Подольский суд Киева продлил арест журналиста до 22 июля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обвинения против Вышинского «абсурдными».