Трамп и Абэ поиграли в гольф в клубе президента США
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сыграли в гольф в одном из клубов американского лидера. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, лидеры несколько часов в Национальном гольф-клубе Трампа.
Как отмечается, Абэ и Трамп побывали в гольф-клубе утром, 27 апреля.
При этом в пятницу, 26 апреля, лидеры провели встречу в Белом доме и обсудили ряд международных вопросов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить США в мае.