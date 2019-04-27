Трамп и Абэ поиграли в гольф в клубе президента США

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сыграли в гольф в одном из клубов американского лидера. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, лидеры несколько часов в Национальном гольф-клубе Трампа.

Как отмечается, Абэ и Трамп побывали в гольф-клубе утром, 27 апреля.

При этом в пятницу, 26 апреля, лидеры провели встречу в Белом доме и обсудили ряд международных вопросов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить США в мае.