США решили продолжить диалог с Россией

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В Госдепе заявили, что США намерены продолжить диалог с Россией для сближения позиций по ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Госдепу известно о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как отмечается, в ведомстве подчеркнули, что США и международное сообщество привержены денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Путин поговорит с Ким Чен Ыном с глазу на глаз.