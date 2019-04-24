США решили продолжить диалог с Россией
В Госдепе заявили, что США намерены продолжить диалог с Россией для сближения позиций по ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Госдепу известно о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как отмечается, в ведомстве подчеркнули, что США и международное сообщество привержены денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что Путин поговорит с Ким Чен Ыном с глазу на глаз.