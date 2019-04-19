В конгрессе США затребовали полный текст доклада по «российскому делу»
Глава юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерролд Надлер направил в минюст повестку с требование предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о полном тексте доклада Мюллера без изъятых частей.
Он также добавил, что комитет потребовал от минюста США предоставить текст отчета до 1 мая.
Надлер подчеркнул, что опубликованных фрагментов недостаточно для «понимания выводов Мюллера».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп возмутился заявлениями о себе в «безумном» докладе Мюллера.