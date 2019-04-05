WSJ: Ким Чен Ын пытается подружиться с Путиным

После неудач на двух саммитах по денуклеаризации c США, Северная Корея поворачивается к своему старому другу — Москве, пишет The Wall Street Journal.

Пока лидер КНДР Ким Чен Ын сосредоточен на курсе к освобождению от санкций и «экономической изоляции», поясняет газета. Ранее стало известно о возможном первом саммите северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

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Первая встреча с Путиным позволит Ким Чен Ыну заручиться поддержкой постоянного члена Совета Безопасности ООН, который ране ввел санкции против Пхеньяна за разработку ядерного оружия. Кроме того, такой саммит станет драйвером в выработке «дипломатического плана Б», если отношения с основным северокорейским партнером, Китаем, ухудшатся.

С самого начала правления Ким Ир Сена — деда нынешнего лидера КНДР — Москва всегда была «дипломатическим и экономическим покровителем» Пхеньяна.

С другой стороны, встреча с Ким Чен Ыном даст возможность Путину, который стремился укрепить роль России в качестве мировой державы, усилить свое влияние и получить информацию о «ядерных переговорах» США и Северной Кореи, считает российский эксперт по Северной Корее, профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Со времен холодной войны влияние России на северокорейский режим ослабло, однако Москва, вероятно, готова предоставить ограниченную экономическую помощь, полагает Ви Сунг-Лак, экс-посол Республики Кореи в России.

Постоянное членство России в СБ ООН позволяет ей наложить вето на любое предложение США о введении новых санкций против Пхеньяна и дает ей возможность лоббировать интересы Ким Чен Ына, отмечает издание. В свою очередь КНДР с помощью саммита с Россией может «подстраховаться» от китайской зависимости.