Разговор Трампа с корреспондентом Sputnik возмутил западных журналистов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/745/12213745/upload-RTX6OY10-pic905-895x505-23023.jpg">

Американские и британские журналисты эмоционально отреагировали на тот факт, что президент США Дональд Трамп ответил на вопрос корреспондента российского агентства Sputnik. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Трампа спросили о том, возможно ли проведение инспекций ядерных объектов КНДР специалистами из США. Американский лидер ответил, что они действительно могут состояться, и для этого есть все необходимые технологии.

Реклама

В качестве примера приводится, среди прочих, цитата президента и шеф-корреспондента новостного агентства Feature Story News Саймона Маркса.

«Трамп умудрился ответить на вопрос от российского предприятия Sputnik. Само собой», — заключил Маркс.

Ранее сообщалось, что российские СМИ заподозрили в продвижении нового кандидата в президенты США.