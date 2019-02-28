Разговор Трампа с корреспондентом Sputnik возмутил западных журналистов
Американские и британские журналисты эмоционально отреагировали на тот факт, что президент США Дональд Трамп ответил на вопрос корреспондента российского агентства Sputnik. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Трампа спросили о том, возможно ли проведение инспекций ядерных объектов КНДР специалистами из США. Американский лидер ответил, что они действительно могут состояться, и для этого есть все необходимые технологии.
В качестве примера приводится, среди прочих, цитата президента и шеф-корреспондента новостного агентства Feature Story News Саймона Маркса.
«Трамп умудрился ответить на вопрос от российского предприятия Sputnik. Само собой», — заключил Маркс.
Ранее сообщалось, что российские СМИ заподозрили в продвижении нового кандидата в президенты США.