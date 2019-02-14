Трамп и глава Колумбии рассказали о противостоянии Мадуро
Президент США Дональд Трамп и глава Колумбии Дуке Маркес по итогам переговоров в Вашингтоне заявили о готовности противостоять венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.
Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Белого дома.
«США и Колумбия стоят бок о бок со многими другими странами перед лицом любых провокаций со стороны нелегитимного бывшего диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и тех, кто действует от его имени, чтобы подорвать безопасность в регионе», — говорится в заявлении.
Ранее президент Колумбии назвал недопуск гумпомощи в Венесуэлу преступлением против человечества.