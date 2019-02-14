Трамп и глава Колумбии рассказали о противостоянии Мадуро

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Президент США Дональд Трамп и глава Колумбии Дуке Маркес по итогам переговоров в Вашингтоне заявили о готовности противостоять венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Белого дома.

«США и Колумбия стоят бок о бок со многими другими странами перед лицом любых провокаций со стороны нелегитимного бывшего диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и тех, кто действует от его имени, чтобы подорвать безопасность в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее президент Колумбии назвал недопуск гумпомощи в Венесуэлу преступлением против человечества.