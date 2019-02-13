«Слабо вам?»: Матвиенко призвала сенаторов переплыть Волгу

Спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента обратилась к сенаторам с предложением поучаствовать в массовом заплыве через Волгу. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Матвиенко, опыт Ульяновской области в проведении массового заплыва через Волгу оказался «хорошим начинанием», к которому она предложила присоединиться членам Совфеда.

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«А что, слабо вам? Давайте посмотрим, сколько человек согласится», — сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Матвиенко решила не приходить на послание Федеральному собранию.