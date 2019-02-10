В Мадриде прошла многотысячная акция протеста против уступок Каталонии

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В центре Мадрида прошла многотысячная акция протеста против политики испанского правительства по снижению напряженности в Каталонии. Об этом сообщает «Би-би-си».

По мнению демонстрантов, план премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с сепаратистами равносилен измене.

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«За единую Испанию! Выборы сейчас!», — под таким лозунгом прошла акция.

Как отмечается, протестующих поддержали консервативная Народная партия, центристская партия «Граждане» и крайне правая партия «Вокс».

Общее количество демонстрантов составило 45 тысяч.

Ранее сообщалось, что лидер Каталонии пообещал «атаковать испанское государство».