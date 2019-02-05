Порошенко пригрозил украинцам «стоящим за углом Путиным»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/327/10649327/AP726264874525-pic905-895x505-40512.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что украинцам не следует думать о мире с Россией.

Украинский лидер подчеркнул, что многие кандидаты в президенты Украины считают возможным наладить отношения с Россией. Он выразил мнение, что они ошибочно полагают, что мир «вот здесь за углом», ради которого можно «стать на колени».

Реклама

«Но хочу вас разочаровать, там за углом, особенно когда вы на коленях, стоит [президент России Владимир] Путин и ждет вас», — сказал Порошенко.

Он не уточнил, что Путин намерен сделать с украинцами, но подчеркнул, что Россия хочет вернуть Киев в «российское ярмо».

В прошлом году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что с Порошенко необходимо «нянчиться».