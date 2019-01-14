Член СПЧ: проблема фейковых новостей существует, и ее надо решать

Проблема фейковых новостей не является надуманной, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель постоянной комиссии по противодействию коррупции Кирилл Кабанов.

В понедельник в комитете по информационной политике Госдумы состоялось расширенное экспертное совещание, на котором рассматривался закон по борьбе с фейками в интернете.

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Кабанов отметил, что услышал две позиции в связи с данным законопроектом.

«Есть позиция, которая говорит о необходимости контролировать интернет и СМИ, вводить некую ответственность. Вторая позиция – ее озвучили представители интернет-сообщества и СМИ – что не надо их контролировать.

Проблема фейк-ньюс у нас есть. История с Магнитогорском – был ли теракт или нет – это пример. Чтобы сказать об атаке, нужно провести экспертизу. Сначала госорганы отрабатывали все версии, но СМИ сосредоточились на версии теракта в преддверии Нового года. Посыпались предположения, где может шарахнуть, нагнетание», — отметил Кабанов в интервью «Газете.Ru».

Проблема поставлена своевременно, отметил член СРЧ.

«Молодые люди, самые молодые, кто активно живёт в этой среде – они считают, что регулировать не нужно. Я считаю, что интернет должен жить по правилам, они должны быть.... Если интернет стал уже моделью общественного пространства, пускай виртуального, но люди в нём фактически живут – то должны соблюдаться правила гигиены, в том числе и по поводу новостей, и высказываний в отношении государственных органов, но не чиновников», — резюмировал Кабанов.