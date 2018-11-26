В Крыму заявили о «личной заинтересованности» Порошенко в инциденте в Черном море

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Действия украинских кораблей, задержанных Россией в Черном море, являются «пиратской выходкой», в которой присутствует «личная заинтересованность» президента Украины Петра Порошенко, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Действия наших силовых структур по задержанию украинских кораблей, нарушивших государственную границу России, принимались адекватно. Российские пограничники поступали по закону, защищая национальную безопасность государства от пиратской выходки украинской стороны», — сказал Гемпель.

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Крымский политик добавил, что российские границы под надежной защитой, а жители полуострова могут не волноваться за свою безопасность.

Ранее появилось видео задержанных украинских кораблей в порту Керчи.