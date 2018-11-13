Представители Макрона отреагировали на критические твиты Трампа

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В офисе французского президента Эммануэля Макрона заявили, что не будут комментировать критические твиты американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Также представители Макрона отметили, что позиция французского президента по вопросу создания общеевропейской армии была «очень ясной».

Ранее Трамп в своем твиттере раскритиковал идею Макрона о создании общеевропейской армии. Позднее американский президент заявил о низком рейтинге Макрона и назвал Францию самой националистической страной в мире.