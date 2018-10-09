МИД упомянул Ивана Грозного, предупреждая Британию об ответе на кибератаку

Министр иностранных дел России Олег Сыромолотов пригрозил Британии жестким ответом на возможную кибератаку, упомянув о временах Ивана Грозного, передает РИА «Новости».

«Великобритания всю жизнь, еще с Ивана Грозного была врагом России, действуя в ущерб, и если они это заявляют, наверное, они попробуют, но мы будем защищаться, и ответ будет достаточно жестким», — сказал Сыромолотов.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании отказалось дать объяснения в связи с сообщениями СМИ о подготовке Лондоном кибератак против России.