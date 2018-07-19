Посольство России призвало Британию к прозрачному расследованию дела Скрипалей

Посольство России в Великобритании призывает Лондон осуществлять расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери транспарентно. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

По мнению посольства, прозрачность в расследовании дела Скрипалей позволит избежать распространения слухов и утечек, которые вводят мировую общественность в заблуждение.

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В ведомстве также подтвердили готовность России сотрудничать с Великобританией по инциденту в Солсбери.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва желает проверить результаты анализов, которые были сделаны британскими специалистами в делах об отравлениях.