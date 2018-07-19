Россия хочет проверить результаты анализов по отравлениям в Британии

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва желает проверить результаты анализов, которые были сделаны британскими специалистами в делах об отравлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия хочет иметь возможность проверить анализы специалистов Великобритании, которые проводились по делу Скрипалей и отравлению в Эймсбери.

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Он также добавил, что в настоящее время «никто в мире не обладает информацией о том, что произошло в Британии».

Ранее сообщалось, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собрали образцы вещества, которым были отравлены два гражданина Великобритании в городе Эймсбери.