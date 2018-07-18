Эксперт прокомментировал расширение обвинений против Бутиной в США

Российская гражданка Мария Бутина, которую обвиняют в шпионаже в США, появлялась на встречах с президентом США Дональдом Трампом во время его избирательной кампании, а также входит в состав американской Национальной стрелковой ассоциации, заявил директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, передает RT.

«Мария — российская гражданка. Она входит в состав американской Национальной стрелковой ассоциации. Эта структура консервативная и очень влиятельная, как с точки зрения массовости, так и по распределению финансовых средств. И ассоциация всегда оказывала поддержку политикам-республиканцам. Например, на последних выборах поддерживала Дональда Трампа. И эта девушка даже засветилась на каких-то встречах, задавая ему вопросы. Теперь всё это будут раскручивать, представляя дело как попытку России повлиять на выборы и президента через вот эту консервативную структуру», — сказал Рогулев.

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По его словам, сама Бутина может интересоваться политикой и хотеть сделать карьеру.

Ранее сообщалось, что минюст США выдвинул новые обвинения против Бутиной.