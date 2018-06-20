Россия выдвинула свою кандидатуру на выборы в Совет ООН по правам человека

Пресс-секретарь российской миссии в ООН Федор Стржижовский заявил, что Россия будет участвовать в выборах в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает РИА «Новости».

«Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека», — сказал Стржижовский.

Реклама

По его словам, поэтому Россия представила свою кандидатуру на выборы в состав СПЧ на 2021-2023 годы.

Членство России в СПЧ завершилось в 2016 году. В этом же году на голосовании в Генеральной ассамблее ООН страна не была переизбрана в Совет.

Ранее сообщалось, что США приняли решение покинуть СПЧ. Позднее представитель Совета Воислав Шуц заявил, что решение о замене Соединенных Штатов в СПЧ должна принять Генеральная ассамблея ООН.