Глава МИД Японии обсудил дело Скрипаля с Лавровым

Глава МИД Японии Таро Коно, комментируя нападение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, назвал неприемлемым применение химического оружия, но подчеркнул, что необходимо выяснить все факты, передает РИА «Новости».

«По нападению на бывшего сотрудника российского разведывательного органа, случившееся в Великобритании, я лично сказал, что применение химического оружия неприемлемо, прежде всего, важно выяснение фактов, а потом мы провели обмен мнениями», — заявил он после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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МИД России пригласил всех аккредитованных в стране послов других государств на встречу для обсуждения ситуации вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.

4 марта в британском Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Официальный Лондон заявляет, что в качестве отравляющего вещества использовался газ «Новичок», разрабатывавшийся в СССР.