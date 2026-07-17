«Биби не имел права». Нетаньяху взбесил Трампа словами о Турции и F-35

Между Турцией и Израилем сохраняется напряженность сразу по нескольким направлениям — от войны в секторе Газа и ситуации в Сирии до возможного возвращения Анкары в программу F-35. Премьер Израиля Нетаньяху резко выступил против передачи американских истребителей пятого поколения Анкаре. СМИ утверждают, что президент США Трамп был раздражен попытками вмешательства Израиля в этот вопрос. О развитии конфликта и реакции США — в материале «Газеты.Ru».

Публичная критика со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху планов США передать Турции истребители F-35 вызвала недовольство американского президента.

«Трамп был взбешен этим интервью», — сообщил Axios один из чиновников Белого дома. Другой источник сообщил, что «Биби не имел права» поднимать этот вопрос.

По данным издания, после заявлений о F-35 Нетаньяху более двух недель безуспешно пытался добиться встречи с Трампом. Белый дом так и не включил переговоры в график президента США. Источники издания утверждают, что американский лидер был раздражен попытками израильского премьера открыто влиять на его решения по Турции.

Поводом для нового витка разногласий на Ближнем Востоке стали планы администрации Дональда Трампа пересмотреть политику в отношении военно-технического сотрудничества с Турцией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп выразил готовность решить вопрос с возвращением Анкары в программу F-35 в период своего президентского срока.

Во время саммита НАТО в Анкаре Трамп подтвердил, что отношения Вашингтона и Анкары, по его мнению, находятся на очень высоком уровне и сейчас развиваются лучше, чем в период его первого президентского срока.

Американский лидер также отметил, что наличие у Анкары российских зенитных ракетных систем С-400 не является препятствием для обсуждения возможной сделки по истребителям F-35 . Ранее, в 2019 году сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 и связанных с ними технологий после закупки Анкарой С-400.

Израиль выступает против возможного возвращения Турции в программу. Накануне саммита НАТО в Анкаре премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News публично призвал президента США не продавать Анкаре истребители F-35, а также двигатели для турецкого перспективного истребителя KAAN.

«Режиму, зараженному «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в России), экстремистским движением, ненавидящим Америку и скандирующим «Смерть Америке», я не думаю, что им следует давать истребители F-35 или двигатели для их истребителей», — сказал он.

Израильский лидер предупредил, что этот шаг может «нарушить баланс сил на Ближнем Востоке». По данным Axios, аналогичную просьбу он высказал Трампу и во время личного разговора.

Конфликт между Израилем и Турцией

После начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года конфликт между Анкарой и Тель-Авивом резко обострился. Лидеры двух стран на протяжении последующих месяцев регулярно обменивались жесткими заявлениями. Президент Турции не раз называл Нетаньяху «Гитлером нашего времени» , обвиняя Израиль в проведении политики геноцида.

Весной внешнеполитическое ведомство Турции заявило о росте прямых военных угроз. В интервью государственному агентству Anadolu министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что израильское руководство рассматривает Анкару в качестве своей следующей ключевой цели на Ближнем Востоке после завершения операций против Ирана и его союзников. Нетаньяху в ответ обвинял Эрдогана в поддержке ХАМАС, преследовании оппозиции и нарушении прав курдов.

Сирия как новая точка противостояния

В декабре 2024 года ЦАХАЛ установила контроль над буферной зоной на юго-западе Сирии и увеличила количество ударов по сирийской территории.

Нетаньяху заявил, что еврейское государство не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии. В ходе переговоров в 2025 году в Баку Израиль и Турция не смогли согласовать механизм предотвращения инцидентов между двумя странами в Сирии.

Запрос Турции в Интерпол

На фоне обострения отношений между Анкарой и Тель-Авивом турецкие власти предприняли шаги и в правовой плоскости. 16 июля Стамбульский суд по тяжким преступлениям №11 постановил направить в Интерпол запрос о публикации «красного уведомления» в отношении Биньямина Нетаньяху и ряда других израильских должностных лиц. Решение принято в рамках дела о перехвате израильскими военными гуманитарной «Флотилии стойкости» (Global Sumud Flotilla), следовавшей в сектор Газа.

«Красное уведомление» представляет собой запрос к государствам — участникам Интерпола установить местонахождение разыскиваемого лица и при необходимости временно задержать его до решения вопроса об экстрадиции.