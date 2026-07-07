Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Политика

Нетаньяху прокомментировал возможную передачу Турции истребителей F-35

Нетаньяху: передача Турции F-35 нарушит баланс сил на Ближнем Востоке
JINI/Global Look Press

Возможная передача Турции новейших истребителей F-35 нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом в интервью CNN заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его мнению, Турция имеет агрессивные намерения, о чем Анкара открыто говорит.

Нетаньяху считает, что турецкая сторона хочет вернуть Османскую империю, в которую входили бы и многие другие государства, например Сирия, частично Иордания, а также территория Израиля и ряд стран Персидского залива.

7 июля президент США Дональд Трамп в рамках встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что его не беспокоит наличие у Анкары российских комплексов С-400 в контексте возможной сделки по F-35.

В конце июня портал Euractiv со ссылкой на разведывательные источники сообщил, что Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы C-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. В издании отметили, что это решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!