Нетаньяху прокомментировал возможную передачу Турции истребителей F-35

Возможная передача Турции новейших истребителей F-35 нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом в интервью CNN заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его мнению, Турция имеет агрессивные намерения, о чем Анкара открыто говорит.

Нетаньяху считает, что турецкая сторона хочет вернуть Османскую империю, в которую входили бы и многие другие государства, например Сирия, частично Иордания, а также территория Израиля и ряд стран Персидского залива.

7 июля президент США Дональд Трамп в рамках встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что его не беспокоит наличие у Анкары российских комплексов С-400 в контексте возможной сделки по F-35.

В конце июня портал Euractiv со ссылкой на разведывательные источники сообщил, что Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы C-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. В издании отметили, что это решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400.