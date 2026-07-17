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Политика

Стало известно, что Трамп разозлился на Нетаньяху из-за Турции

Axios: критика Нетаньяху возможной передачи F-35 Турции разозлила Трампа
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп сильно разозлился из-за того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал возможную передачу Вашингтоном самолетов-истребителей F-35 Турции. Об этом сообщил портал Axios.

Источники издания в Белом доме сообщили, что американский лидер прогневался из-за интервью израильского премьера телеканалу Fox News. Тот заявил, что выступает против передачи самолетов F-35 пятого поколения Турции.

Как отметил другой собеседник портала, Трамп заявил, что Нетаньяху «не имеет права» вмешиваться в это дело.

7 июля Нетаньяху заявил, что возможная передача Турции американских истребителей нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке. По его мнению, Турция имеет агрессивные намерения, стремится восстановить Османскую империю, о чем официальная Анкара открыто говорит.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400.

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