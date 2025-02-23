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Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии

Нетаньяху: Израиль требует полной демилитаризации юга Сирии
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Gali Tibbon/Reuters

Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон, а также в буферной зоне на неопределенный срок, чтобы защищать израильские населенные пункты и пресекать любые угрозы.

Нетаньяху добавил, что Иерусалим не потерпит угроз в адрес друзской общины, которая проживает на Голанских высотах.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит использовать Сирию для атак по израильской территории.

Также Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» необходимо разоружить, и лучше, чтобы это сделала армия Ливана.

В конце января стало известно, что власти Израиля и Ливана продлили до 18 февраля соглашение о сроках вывода израильских войск с ливанской территории, за исполнением которого следят США.

Ранее Нетаньяху подарил Трампу подарок в память об операции против «Хезболлы».

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