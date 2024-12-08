Израильская армия установила контроль над горой в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над горой Хермон в Сирии, расположенной на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники.

По информации канала, израильские военные взяли под свой контроль гору «после вывода сирийской армии».

8 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился ввести силы ЦАХАЛ в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее.

Он заявил, что свержение президента Сирии Башара Асада произошло при участии еврейского государства и открывает для него «новые, очень важные возможности».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Израиле заявили об атаке на силы ООН со стороны Сирии.