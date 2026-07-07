Трамп оценил возможность поставок Турции F-35 при наличии у Анкары C-400

Трамп не видит проблем с наличием у Турции С-400 в контексте продажи F-35

Президент США Дональд Трамп в рамках встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что его не беспокоит наличие у Анкары российских комплексов С-400 в контексте возможной сделки по F-35. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По словам Трампа, сегодня его ничего не беспокоит в связи с Турцией, а отношения Вашингтона с Анкарой, «вероятно, лучше, чем когда-либо».

Американский президент также подчеркнул, что двусторонние связи с Турцией сейчас находятся на самом высоком уровне, в том числе по сравнению с периодом его первого президентского срока.

До этого Трамп заявил, что США намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, который были введены из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В конце июня портал Euractiv со ссылкой на разведывательные источники сообщил, что Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы C-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. В издании отметили, что это решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400.