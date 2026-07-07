«Все считают, что нам нужно продолжать». В НАТО поддержали атаки Украины по России

В НАТО понимают, почему Украина наносит удары по российской территории, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times. По его мнению, именно такие атаки Киева могут дать «возможность вернуться за стол переговоров».
«Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление»,
— заявил президент Финляндии накануне саммита НАТО, где будет обсуждаться поддержка Украины.
Стубб также заявил, что действия Украины изменили стратегическое мышление тех, кто пытается выступить посредником в мирном процессе. По мнению финского лидера, в финансовом, политическом и военном плане Украина находится в лучшем положении, чем когда-либо.
При этом финский президент признал, что на Западе опасаются эскалации. Он сообщил, что страны НАТО рассматривают разные сценарии развития ситуации, в том числе возможные гибридные атаки против Европы и долгосрочную угрозу со стороны России.
Станет ли Украина членом НАТО
Стубб также выступил за дальнейшую интеграцию украинской оборонной промышленности со странами НАТО. По его мнению, это позволит максимально приблизить Украину к альянсу еще до возможного вступления.
«Если бы выбор зависел от меня, Украина уже сегодня стала бы членом НАТО. Но я реалист и понимаю, что сейчас это не входит в политические планы», — сказал президент Финляндии.
Он подчеркнул, что НАТО «нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО». По словам Стубба, украинская армия обладает уникальным опытом современной войны, а в сфере беспилотников и ракет превосходит большинство стран альянса.
Финский лидер также напомнил, что до вступления в НАТО в 2023 году Финляндия заранее привела свои вооруженные силы к стандартам альянса. По его мнению, Украина может пойти тем же путем, причем уровень ее интеграции с НАТО может оказаться даже выше, чем был у Финляндии до получения членства.
Как НАТО участвует в конфликте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинский конфликт «настоящей войной», поскольку за Киевом стоят западные столицы.
«Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Запад помогает Украине получать разведданные со спутников и наводить вооружение на цели с использованием доступной инфраструктуры. Он также заявил, что Евросоюз постепенно превращается в военно-политический блок, что, по мнению Кремля, усугубляет ситуацию вокруг Украины.
Служба внешней разведки РФ заявляла, что удар по Музею обороны Севастополя был «детально спланированной провокацией Лондона». По данным СВР, украинские военные готовили и запускали беспилотники, однако полетные задания загрузили британские специалисты, действовавшие под видом военных советников.
Замглавы МИД России Михаил Галузин также заявлял, что страны Прибалтики «играют с огнем», предоставляя свои территории для действий против России в контексте украинского конфликта. Он говорил, что Москва подробно фиксирует все места пусков беспилотников, пункты принятия решений о провокациях, а также площадки их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции.
В мае СВР сообщала, что Украина готовит новую серию ударов по тыловым регионам России с использованием территории Латвии.
Отдельно Москва обращала внимание на развитие военного производства для Украины в странах НАТО. Латвия и Украина договорились о сотрудничестве в сфере производства беспилотников. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что стороны планируют создать совместный завод по производству БПЛА вблизи латвийской границы с Россией и Белоруссией.
Кроме того, немецкий концерн Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству оружия. По словам главы компании Армина Паппергера, один объект уже готов, а в дальнейшем планируется запуск производства боеприпасов, пороха и систем ПВО. В МИД РФ ранее заявляли, что немецкие военные заводы на территории Украины станут законной целью для российских вооруженных сил.
В Госдуме также комментировали сообщения о пролете украинских дронов через воздушное пространство стран Балтии. Депутат Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что предупреждение МИД РФ странам региона должно стать «последним», после чего Москва может перейти к конкретным мерам, включая уничтожение беспилотников над территорией этих государств.