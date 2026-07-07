Стубб заявил, что все в НАТО поддерживают Киев в желании атаковать цели в России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что главы стран НАТО понимают причины украинских ударов вглубь России и считают необходимым усиливать давление на Москву. Об этом он рассказал в интервью Financial Times накануне саммита лидеров Североатлантического альянса в Анкаре, который проходит 7-8 июля. Как Запад поддерживает удары Киева и допускают ли в НАТО военный конфликт с Россией — в материале «Газеты.Ru».

В НАТО понимают, почему Украина наносит удары по российской территории, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times. По его мнению, именно такие атаки Киева могут дать «возможность вернуться за стол переговоров».

«Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление»,

— заявил президент Финляндии накануне саммита НАТО, где будет обсуждаться поддержка Украины.

Стубб также заявил, что действия Украины изменили стратегическое мышление тех, кто пытается выступить посредником в мирном процессе. По мнению финского лидера, в финансовом, политическом и военном плане Украина находится в лучшем положении, чем когда-либо.

При этом финский президент признал, что на Западе опасаются эскалации. Он сообщил, что страны НАТО рассматривают разные сценарии развития ситуации, в том числе возможные гибридные атаки против Европы и долгосрочную угрозу со стороны России.

Станет ли Украина членом НАТО

Стубб также выступил за дальнейшую интеграцию украинской оборонной промышленности со странами НАТО. По его мнению, это позволит максимально приблизить Украину к альянсу еще до возможного вступления.

«Если бы выбор зависел от меня, Украина уже сегодня стала бы членом НАТО. Но я реалист и понимаю, что сейчас это не входит в политические планы», — сказал президент Финляндии.

Он подчеркнул, что НАТО «нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО». По словам Стубба, украинская армия обладает уникальным опытом современной войны, а в сфере беспилотников и ракет превосходит большинство стран альянса.

Финский лидер также напомнил, что до вступления в НАТО в 2023 году Финляндия заранее привела свои вооруженные силы к стандартам альянса. По его мнению, Украина может пойти тем же путем, причем уровень ее интеграции с НАТО может оказаться даже выше, чем был у Финляндии до получения членства.

Как НАТО участвует в конфликте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинский конфликт «настоящей войной», поскольку за Киевом стоят западные столицы.

«Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Запад помогает Украине получать разведданные со спутников и наводить вооружение на цели с использованием доступной инфраструктуры. Он также заявил, что Евросоюз постепенно превращается в военно-политический блок, что, по мнению Кремля, усугубляет ситуацию вокруг Украины.

Служба внешней разведки РФ заявляла, что удар по Музею обороны Севастополя был «детально спланированной провокацией Лондона» . По данным СВР, украинские военные готовили и запускали беспилотники, однако полетные задания загрузили британские специалисты, действовавшие под видом военных советников.

Замглавы МИД России Михаил Галузин также заявлял, что страны Прибалтики «играют с огнем», предоставляя свои территории для действий против России в контексте украинского конфликта. Он говорил, что Москва подробно фиксирует все места пусков беспилотников, пункты принятия решений о провокациях, а также площадки их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции.

В мае СВР сообщала, что Украина готовит новую серию ударов по тыловым регионам России с использованием территории Латвии.

Отдельно Москва обращала внимание на развитие военного производства для Украины в странах НАТО. Латвия и Украина договорились о сотрудничестве в сфере производства беспилотников. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что стороны планируют создать совместный завод по производству БПЛА вблизи латвийской границы с Россией и Белоруссией .

Кроме того, немецкий концерн Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству оружия. По словам главы компании Армина Паппергера, один объект уже готов, а в дальнейшем планируется запуск производства боеприпасов, пороха и систем ПВО. В МИД РФ ранее заявляли, что немецкие военные заводы на территории Украины станут законной целью для российских вооруженных сил.

В Госдуме также комментировали сообщения о пролете украинских дронов через воздушное пространство стран Балтии. Депутат Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что предупреждение МИД РФ странам региона должно стать «последним», после чего Москва может перейти к конкретным мерам, включая уничтожение беспилотников над территорией этих государств.