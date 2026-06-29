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Общество

Латвия и Украина построят завод по производству БПЛА у границы c Россией

LSM: Латвия и Украина построят завод по производству дронов вблизи границы с РФ
Global Look Press

Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи латвийской границы с Россией и Белоруссией. Об этом во время посещения военной базы в Латгалии заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает портал LSM.

«Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», — сказал он.

Кулбергс также заявил, что беспилотники, залетающие в воздушное пространство Латвии, будут уничтожать с помощью дронов-перехватчиков.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский и Кулбергс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства БПЛА.

19 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что воздушное пространство республики не будут использовать для нанесения ударов по территории РФ.

В тот же день в Службе внешней разведки России сообщили, что Украина якобы готовит удары по РФ с территории Латвии. По данным ведомства, командование Вооруженных сил Украины ведет подготовку к нанесению серии ударов по тыловым регионам России.

Ранее украинский дрон упал на нефтебазу в Латвии.

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