В России узнали о подготовке Украиной ударов с территории европейской страны

СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
Inna Varenytsia/Reuters

Украина готовит удары по России с территории Латвии. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Отмечается, что украинская сторона планирует запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

Несмотря на опасения Латвии «стать жертвой ответного удара Москвы», представители Киева убедили Ригу дать согласие на проведение операции, заявили в СВР. Там же добавили, что украинские власти делали акцент на том, что точное место запуска беспилотников определить будет невозможно.

«В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно информации СВР РФ, в Латвию уже направлены украинские дроноводы, их разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Ранее Латвия выразила протест России из-за инцидента с украинскими дронами.

 
