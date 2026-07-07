МИД: Прибалтика играет с огнем, предоставляя территорию для действий против РФ

Прибалтийские страны сильно рискуют, предоставляя свои территории для враждебных антироссийских действий. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем», — отметил дипломат.

Накануне Галузин заявил, что Латвия глубоко заблуждается, если рассчитывает без последствий участвовать в ударах по России из-под «зонтика» НАТО. Замминистра напомнил о предупреждении Службы внешней разведки РФ, согласно которому Латвия, Литва и Эстония планируют участвовать в запуске беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно со своих территорий, а также о присутствии украинских операторов БПЛА на латвийских военных базах.

Галузин подчеркнул, что все места принятия решений об организации провокаций против мирных жителей и инфраструктуры России, места пусков украинских или якобы украинских беспилотников, а также производства БПЛА независимо от их «юрисдикции» подробнейшим образом фиксируются.

Ранее президент Латвии пригрозил России в случае угроз НАТО.