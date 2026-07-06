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Политика

В НАТО поддержали усиление ударов Украины по России

Стубб: НАТО поддерживает стремление Украины усилить удары по России
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Лидеры НАТО поддерживают стремление Украины усилить удары беспилотниками по России. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление», — сказал Стубб.

Он отметил, что «этапы эскалации» конфликта «всегда возможны», и в НАТО рассматривают «разные сценарии».

Стубб также рассказал, что европейцы рассчитывают на то, что украинские удары могут изменить общественное мнение в России по поводу конфликта.

28 июня президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ отступают на поле боя, и поэтому Киев использует террористические методы и бьет по мирным жителям и гражданским объектам. 23 июня Путин рассказал, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России, чтобы раскачать российское общество.

5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине «настоящей войной», так как за спиной Киева стоят западные страны.

6 июля в Минобороны России пообещали, что российские войска ответят ударами на увеличение Европой поставок дронов ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что решит исход конфликта на Украине.

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