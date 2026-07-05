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Политика

В Кремле назвали происходящее на Украине «настоящей войной»

Песков назвал ситуацию на Украине «настоящей войной» из-за помощи Запада Киеву
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее на Украине «настоящей войной», поскольку за спиной Киева стоят страны Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова журналиста Павла Зарубина.

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — сказал Песков.

Он напомнил, что Запад помогает Украине целиться через спутники, наводить вооружения на цели через всю доступную инфраструктуру.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Евросоюз «постепенно превращается в военно-политический блок», и такой сценарий лишь усугубляет ситуацию на Украине.

До этого президент России Владимир Путин обсудил с представителями вооруженных сил страны задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне проведения СВО. Путин в пятницу, 3 июля, совершил визит в один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Там российский лидер провел совещание с военными.

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.

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