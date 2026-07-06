СВР РФ: удар по музею в Севастополе был провокацией, спланированной Британией

Атака на Музей обороны Севастополя представляла собой детально спланированную провокацию Великобритании и ее спецслужб. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, передает ТАСС.

«По поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя <...> был детально спланированной провокацией Лондона», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что украинские военнослужащие готовили беспилотники к атаке и осуществляли их запуск. Но, скорее всего, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знали об истинной цели ударов.

«Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников», — пояснили в пресс-бюро.

Там подчеркнули, что Соединенному Королевству предстоит ответить как за эту атаку, так и за другие «варварские преступления против народов России и Украины». Как отметили в СВР, сожжение панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» могло стать для Британии актом уничтожения объекта, свидетельствующего о героизме русских солдат.

Украинские дроны атаковали Музей обороны Севастополя в ночь на 10 июня. В результате начался пожар, который удалось потушить только к утру. По словам экспертов, пламя уничтожило более 90% легендарной панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Директор музея Михаил Смородник рассказывал, что после ЧП уцелели 16 крупных фрагментов панорамы, из которых 13 частей содержат сюжетные сцены обороны города. Ожидается, что на восстановление объекта потребуется около пяти лет.

Ранее в Совете безопасности РФ пообещали восстановить панораму «Оборона Севастополя».