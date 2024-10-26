Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что строит на Украине четыре военных завода

Немецкий концерн Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству оружия, один из них уже готов. Об этом рассказало украинское издание ТСН.

По словам главы компании Армина Паппергера, в настоящий момент у Rheinmetall есть на Украине производственное предприятие и предприятие по обслуживанию танков и другой боевой техники. К концу года на Украине появится «первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx».

В планах Rheinmetall — строительство еще трех объектов, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов, а также запуск производства систем противовоздушной обороны, чтобы Украина могла самостоятельно обеспечивать свою защиту.

8 августа сообщалось, что из-за конфликта на Украине Rheinmetall получил рекордную прибыль. Портфель заказов оценивается в €48,6 млрд. Продажи компании в первом полугодии выросли на треть до €3,8 млрд, а операционная прибыль почти удвоилась до €404 млн на фоне растущих заказов на вооружения и боеприпасы.

Ранее МИД России назвал немецкие военные заводы на Украине законной целью ВС РФ.