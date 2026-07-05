Киев отказался от участия в процедуре передачи тел бойцов ВСУ из Константиновки

МО РФ: Киев ничего не сделал для получения тел погибших бойцов ВСУ из Константиновки

Украинское руководство отказалось от участия в передаче тел собственных погибших бойцов, находящихся в городе Константиновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

»Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Отказавшись от предложения о передаче тел, Киев еще раз продемонстрировал свое отношение к военнослужащим как к расходному материалу, заявили в МО.

Накануне Москва предложила передать Киеву тела погибших в Константиновке военных. Для этого противнику нужно прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 6 июля. Решения Киева российское Минобороны ожидало до полудня 5 июля.

До этого в Генштабе ВС РФ доложили, что украинская армия потеряла более 13 тыс. человек в боях за Константиновку.

О взятии города президенту РФ Владимиру Путину сообщили 3 июля. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, что ВСУ превратили город в крепость.