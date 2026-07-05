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Политика

В Кремле ответили Зеленскому, предложившему провести встречу с Путиным в ДНР

Песков поприветствовал слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке
Reuters

Кремль приветствует готовность украинского лидера Владимира Зеленского приехать в РФ для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в ходе интервью для kp.ru сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на заявление Зеленского о том, что его встреча с Путиным могла бы состояться в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР).

«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве», — сказал Песков.

По его словам, украинский лидер может приехать в Москву, когда будет готов «принять важные и ответственные решения». При этом в Киеве хорошо осведомлены о том, о каких решениях идет речь, подчеркнул пресс-секретарь.

3 июля Путину доложили, что подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль Константиновку в ДНР. Украина пока не подтвердила информацию о потере города. При этом Зеленский предложил российскому лидеру встретиться в Константиновке, чтобы провести там переговоры и найти дипломатические пути урегулирования конфликта.

Ранее Путину показали кадры продвижения ВС РФ в Константиновке.

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