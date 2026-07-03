Ключ к Краматорску и Славянску. Армия России заняла Константиновку в ДНР

Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Доклад об освобождении Константиновки

Российские военнослужащие завершили освобождения города Константиновки в ДНР. Об этом объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он раскрыл, что сегодня президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск.

«Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ»,

— сообщил представитель Кремля.

В то же время Путин обратил внимание на факт нахождения в районе Константиновки мирных жителей. В этой связи он поручил сделать все возможное и необходимое для обеспечения их эвакуации.

В ходе совещания начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил главе государства об обстановке в зоне проведения СВО. А командиры штурмовых подразделений по видеосвязи из центра Константиновки сообщили о происходящем в городе. Помимо этого, российские лидеры заслушал доклады командующих группировками войск по направлениям.

Путин указал, что стратегическая инициатива продолжает полностью находиться в руках армии России. Кроме того, он напомнил о недавнем полном освобождении ЛНР и констатировал существенное продвижение подразделений на территории ДНР . Президент «выразил сердечную благодарность всем нашим бойцам за героизм и успешную работу», добавил Песков.

Также на совещании Путин напомнил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумкой областях и подчеркнул, что с начала года освобождено 133 населенных пункта .

«Подводя итоги совещания, президент и верховный главнокомандующий сказал следующее: чем больше противник будет наносить ударов по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности»,

— рассказал Песков.

Он добавил, что Путин поручил подчиненным « сделать тщательный анализ вовлеченности каждой стороны, которая является подстрекателем боевых действий , подчеркнув, что этот анализ потребуется для принятия ответственных решений».

«Мнимые успехи Киева»

Министерство обороны опубликовало видео совещания с участием Путина. На нем президенту, среди прочего, доложили о том, что после освобождения города военнослужащие приступили к занятию соседней Алексеево-Дружковки . Кроме того, ему показали кадры с дронов-разведчиков из Константиновки.

«Со взятием Константиновки, я так понимаю, мы должны говорить уже не о Славянско-Краматорско-Константиновском рубеже, а просто о Славянско-Краматорском рубеже, ну, имея в виду, конечно, и небольшой еще населенный пункт, тоже укрепленный, конечно, — Дружковка»,

— ответил глава государства.

Путин указал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются удерживать свои позиции, но под натиском армии России вынужденно отступают с большими потерями. При этом темпы наступления Вооруженных сил РФ возрастают по всей линии фронта.

Он также назвал пропагандистской операцией заявления Киева о якобы мнимых успехах в зоне СВО. Более того, — по словам Путина, такие утверждения на самом деле «играют на руку» России.

Герасимов уточнил, что войска объединенной группировки за июнь освободили 29 населенных пунктов и 636 кв. км территории . Сейчас в ДНР завершается освобождение города Красный Лиман.

История боев

По информации «Ленты.ру», наступление в сторону Константиновки российские войска начали весной 2025 года после взятия Дзержинска (украинское название — Торецк) и прилегающих поселков. Уже осенью того же года им удалось закрепиться на южных окраинах города.

О начале боевых действий в городской черте Константиновки глава ДНР Денис Пушилин впервые сообщил 2 ноября 2025 года:

«Бои также уже [идут] на окраинах Константиновки, в городской черте. И все больше наших подразделений имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать уже полноценное выдавливание противника».

20 ноября президент России Владимир Путин подтвердил ведение боев на улицах города. А спустя два дня советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС рассказал о бегстве подразделений ВСУ из центра населенного пункта в попытках спастись от массированных российских ударов.

16 марта 2026 года начальник Генштаба Герасимов объявил, что российская армия контролирует более 60% города.

«В самой Константиновке уличные бои ведутся в северо-восточной части. Кроме того, штурмовые подразделения группировки вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь городской застройки», — рассказал он.

3 июня Пушилин рассказал ТАСС о сжатии российскими подразделениями кольца вокруг Константиновки с восточного, западного и южного направлений. В самом городе на тот момент, по его информации, бои продолжались в центре и у железнодорожной станции. К 11-му числу в Минобороны сообщили о полном установлении контроля над восточной частью Константиновке и выходе на северо-восточные окраины. 22 июня Кимаковский заявил «Вестям», что в городе остались не более 300 солдат ВСУ. На следующий день Путин сообщил о близости окончания боев:

«Наши ребята сейчас практически добирают Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то [из украинских военных] сидит, прячется, отстреливается. Они говорят: это серая зона. Ну замечательно, серая зона».

1 июля украинский Telegram-канал «Резидент» написал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы отдал приказ не вводить в Константиновку резервные подразделения и вместо этого сосредоточиться на подготовке к боям за Краматорск и Славянск.

2 июля пресс-служба Минобороны России объявила о том, что штурмовики группировки войск «Юг» завершают зачистку населенного пункта.

Значение города

Как отмечал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, Константиновка являлась важнейшим узлом обороны ВСУ в Донбассе, поскольку через нее осуществлялось снабжение практически всей группировки украинских войск в Краматорско-Славянской агломерации . Кроме того, указывал он, освобождение города «открывает ворота к Славянску и Краматорску и предопределяет полное освобождение Донбасса» .

Также Ходаренок рассказал, что украинские власти фактически превратили Константиновку в крепость.

«Практически каждый дом в городе представлял собой опорный пункт и был подготовлен к круговой обороне. Каждый подвал превращен либо в укрытие, либо в долговременную огневую точку»,

— писал он.

Политолог Дмитрий Куликов в разговоре с газетой «Взгляд» также назвал Константиновку «ключом к Славянско-Краматорской агломерации и, значит, к достижению одной из самых важных целей СВО —освобождению Донбасса». Кроме того, продвижение российских войск разрушает попытки стран Запада представлять ситуацию на фонте в выгодном для Киева свете, указал он.