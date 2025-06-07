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Захарова прокомментировала срыв Украиной обмена телами и военнопленными

Захарова: властям Украины не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Властям Украины «не нужны» собственные граждане «ни живые, ни мертвые». Об этом в беседе с «Известиями» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя срыв Киевом обмена телами бойцов и военнопленными.

По ее словам, в мире нет такого народа или этноса, который отказывался бы «предать земле своих воинов».

«Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — сказала дипломат.

7 июня помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

При этом на Украине заявили, что дата передачи тел военных «не была согласована», а российская сторона якобы прибегла к односторонним действиям.

Ранее Минобороны РФ показало холодильные установки с телами военных ВСУ.

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